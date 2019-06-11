2019-06-11T12:08:20+03:00
Общество

Очередной прорыв: в Самаре на Ново-Вокзальной «открыли» новый коммунальный фонтан

Горячую воду местным жителям, видимо, вернут еще не скоро
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Подслушано СамараФото: Подслушано СамараФото: vk.com
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Жителям Промышленого района Самары придется еще некоторое время посидеть без горячей воды. Буквально на днях для них должен быть закончиться период кипячения воды в кастрюлях и купания в тазиках, но очередной коммунальный прорыв внес свои коррективы. Во вторник, 11 июня, на улице Ново-Вокзальной вновь забил фонтан.

- Струя воды забила на газоне в районе дома № 217 по улице Ново-Вокзальной. Видимо, горячей воды мы еще не скоро дождемся, - поделились в соцсетях очевидцы.

Напомним, что в этом году это уже четвертое происшествие на улице Ново-Вокзальной. Сначала там на пересечении с улицей Стара-Загора провалился асфальт, потом забил фонтан высотой с 9-этажный дом, а затем в районе перекрестка с улицей Ставропольской вновь образовался провал. Причиной всех этих ЧП стали гидравлические испытания, которые как раз направлены на выявление слабых мест в системе.

В Самаре на Ново-Вокзальной "открыли" новый фонтан 11.06.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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