Очередной прорыв: в Самаре на Ново-Вокзальной «открыли» новый коммунальный фонтан
Жителям Промышленого района Самары придется еще некоторое время посидеть без горячей воды. Буквально на днях для них должен быть закончиться период кипячения воды в кастрюлях и купания в тазиках, но очередной коммунальный прорыв внес свои коррективы. Во вторник, 11 июня, на улице Ново-Вокзальной вновь забил фонтан.
- Струя воды забила на газоне в районе дома № 217 по улице Ново-Вокзальной. Видимо, горячей воды мы еще не скоро дождемся, - поделились в соцсетях очевидцы.
Напомним, что в этом году это уже четвертое происшествие на улице Ново-Вокзальной. Сначала там на пересечении с улицей Стара-Загора провалился асфальт, потом забил фонтан высотой с 9-этажный дом, а затем в районе перекрестка с улицей Ставропольской вновь образовался провал. Причиной всех этих ЧП стали гидравлические испытания, которые как раз направлены на выявление слабых мест в системе.
В Самаре на Ново-Вокзальной "открыли" новый фонтан 11.06.2019.
ИСТОЧНИК KP.RU