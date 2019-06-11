2019-06-11T15:59:30+03:00
Общество

В Самаре крупные промышленные предприятия задолжали за сброс неочищенных стоков 287 млн рублей

Организации не торопятся погашать долги, продолжая негативно влиять на работу городских систем
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: РКС-СамараФото: РКС-Самара
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В Самаре крупные промышленные предприятия не спешат или вовсе отказываются платить за негативное воздействие на систему водоотведения. Они сбрасывают неочищенные стоки в централизованную канализацию, что губительно сказывается на работе всей системы.

- Промышленные предприятия задолжали нам за негативное воздействие на городские очистные канализационные сооружения уже 287 млн рублей. Самыми крупнейшими нарушителями являются 5 предприятий. Отходы их деятельности, превышающие нормативы в сотни, а иногда и в тысячи раз, разрушают канализационные трубы и препятствуют эффективному очищению городских стоков, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Как отмечают в компании, стоки с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ губительно сказываются не только на работе оборудования, но и способствуют гибели уникальных микроорганизмов, которые участвуют в очистке сточных вод. Восполнить эти потери очень сложно, а иногда и невозможно. Пока сотрудникам ресурсоснабжающей компании удается не допустить сбросы неочищенных стоков в Волгу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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