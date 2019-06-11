Пожар в Крутых Ключах: в районе рынка загорелся мусор

СЕГОДНЯ 13:36 2019-06-11T13:36:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром во вторник, 11 июня, в микрорайоне Крутые Ключи в Самаре произошел пожар. Огонь охватил территорию в районе рынка на улице Маршала Устинова. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- В районе рынка стоял черный густой дым. Дышать вообще нечем было, - рассказали местные жители.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, в микрорайоне загорелся мусор. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Вызов на пульт дежурного поступил в 11:43. На место выезжали 16 пожарных и 3 единицы техники. Справиться с огнем им удалось в 12:02. Информации о пострадавших нет. Подробности и причины случившегося сейчас устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU