2019-06-11T13:36:09+03:00
Происшествия

Пожар в Крутых Ключах: в районе рынка загорелся мусор

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Надежда Яковлева / Кошелев клубФото: Надежда Яковлева / Кошелев клубФото: vk.com
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Утром во вторник, 11 июня, в микрорайоне Крутые Ключи в Самаре произошел пожар. Огонь охватил территорию в районе рынка на улице Маршала Устинова. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- В районе рынка стоял черный густой дым. Дышать вообще нечем было, - рассказали местные жители.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, в микрорайоне загорелся мусор. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Вызов на пульт дежурного поступил в 11:43. На место выезжали 16 пожарных и 3 единицы техники. Справиться с огнем им удалось в 12:02. Информации о пострадавших нет. Подробности и причины случившегося сейчас устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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