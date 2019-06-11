2019-06-11T13:40:57+03:00
Общество

12 июня в День России самарское метро будет работать до часа ночи

Так что с праздничных мероприятий горожане смогут уехать даже в отдаленные районы
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Метро будет работать ночьюМетро будет работать ночью
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12 июня после празднования Дня России на площади Куйбышева и соседней одноименной улице горожане смогут легко добраться до отдаленных спальных районов города. Как пообещали в Департаменте транспорта Самары, метро в этот день будет работать до часу ночи. Пока неизвестно, будет ли усилена работа общественного транспорта: обычно, после мероприятий к площади Куйбышева подают автобусы, которые позволяют доехать в разные районы города.

Ранее сообщалось, что в центре Самары в День России перекроют дороги. Парковаться будет нельяз у площади Куйбышева и по соседним улицам. Улица Куйбышева в этот день станет пешеходной.

12 июня горожан ждет активная праздничная программа. Они смогут принять участие в квесте и выиграть призы, а также послушать концерт на площади и увидеть салют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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