12 июня в День России самарское метро будет работать до часа ночи
12 июня после празднования Дня России на площади Куйбышева и соседней одноименной улице горожане смогут легко добраться до отдаленных спальных районов города. Как пообещали в Департаменте транспорта Самары, метро в этот день будет работать до часу ночи. Пока неизвестно, будет ли усилена работа общественного транспорта: обычно, после мероприятий к площади Куйбышева подают автобусы, которые позволяют доехать в разные районы города.
Ранее сообщалось, что в центре Самары в День России перекроют дороги. Парковаться будет нельяз у площади Куйбышева и по соседним улицам. Улица Куйбышева в этот день станет пешеходной.
12 июня горожан ждет активная праздничная программа. Они смогут принять участие в квесте и выиграть призы, а также послушать концерт на площади и увидеть салют.
ИСТОЧНИК KP.RU