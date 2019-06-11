В Самарской области нашлась живой пропавшая больше недели назад девочка-подросток
Несовершеннолетнюю искали с 3 июня
Фото: ДПСО "Лиза Алерт"
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В Самарской области благополучно завершились поиски 15-летней Натальи Л. В прошлый понедельник, 3 июня, девушка ушла из дома с рюкзаком и перестала выходить на связь с близкими. Пропала она на участке между Кинельским районом и Самарой.
Наталью искали чуть более одной недели. В итоге поиски увенчались успехом. Утром во вторник, 11 июня, волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили, что девушка нашлась. Она жива и здорова.
Подробности того, по какой причине Наталья ушла из дома и где именно она пропадала столько времени, традиционно не разглашаются.
ИСТОЧНИК KP.RU