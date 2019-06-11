2019-06-11T14:32:56+03:00
Происшествия

В Самаре на территории бывшего Дома печати произошел пожар

Огонь охватил внутренний двор здания
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Дмитрий Башинский / Самара LifeФото: Дмитрий Башинский / Самара LifeФото: vk.com
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Днем во вторник, 11 июня, на проспекте Карла Маркса в Октябрьском районе Самары произошел пожар. Возгорание началось на территории заброшенного здания Дома печати. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- На место происшествия выезжали несколько пожарных расчетов. Во дворе горел мусор. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Информации о пострадавших нет. Причина пожара сейчас устанавливается. Отметим, что здание бывшего Дома печати уже не в первый раз становится местом «притяжения» огня. Осенью 2015 года там горела крыша, в последующие годы там были зафиксированы несколько мелких пожаров. Одно из недавних ЧП произошло 1 октября 2018 года. Тогда там горел мусор на четвертом этаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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