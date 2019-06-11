Как будет ходить общественный транспорт Самары в День России 2019

СЕГОДНЯ 14:54 2019-06-11T14:54:58+03:00

Публикуем, как 12 июня изменятся схемы и графики работы автобусов, троллейбусов и метро

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В среду, 12 июня, в центре Самары из-за празднования Дня России введут ограничения на движение транспорта: некоторые улицы перекроют, а на части — запретят парковаться. Изменения коснутся и работы общественного транспорта.

Так, автобусы №№ 37, 46, 47, 61, 247, 261, 295 будут курсировать по скорректированной схеме с 6:00 до 18:00, а автобусы №№ 24, 92, 297 — с 6:00 до 23:00. Кроме того, изменится маршрут троллейбуса № 6, который ходит от Губернского рынка до улицы Грозненской. С 6:00 до 18:00 он будет ездить от площади Революции до улицы Грозненской. После 18:00 троллейбус вернется к обычной своей схеме движения. А вот троллейбус № 16, который ходит от Губернского рынка до 6-го причала, 12 июня работать не будет.

Также, как отмечают в департаменте транспорта Самары, в День России будет продлено время работы метро. Оно будет открыто до 1:00 13 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU