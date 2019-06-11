2019-06-11T15:12:22+03:00
Общество

Делайте запасы: в Куйбышевском районе Самары отключат холодную воду

Ограничения связаны с работами по врезке трубы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жителям Куйбышевского района примерно сутки придется посидеть без холодной водыЖителям Куйбышевского района примерно сутки придется посидеть без холодной водыФото: Архив "КП"
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В четверг, 13 июня, жители части Куйбышевского района Самары останутся без холодной воды. Ее отключат на время работ по врезке трубы диаметром 700 мм к насосной станции подкачки на улице Медицинской.

- Новое подключение должно повысить надежность водоснабжения в поселках 113 км, Красный Кряжок и в 25 квартале Куйбышевского района. Ремонт можно провести только после полного отключения водовода. Работы планируется завершить в первой половине дня 14 июня. После этого будет проведена помывка и обработка водовода, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Так, без холодной воды придется посидеть жителям следующих домов: улица Бакинская, 1-38; улица Грозненская, 4-69; Пугачевский тракт, 16-66; улица Фасадная, 1-28; улица Кишиневская, 1-22; улица Зеленая, 5-25; улица Нефтянников, 4-49; 40 лет пионерии, 4-23; улица Стадионная, 1-4; улица Калининградская, 1-52; Молодежный переулок, 3-22; улица Рижская, 5-9; переулок Строителей, 3-11; улица Молдавская, 3-22; Торговый переулок, 3-28; улица Медицинская, 1-17.

Для тех жителей, которые попадут в зону отключения, предоставят бойлеры. Их установят по следующим адресам: улица Медицинская, 4, улица Фасадная, 7 и 23, а также улица Калининградская, 14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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