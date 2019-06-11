2019-06-11T15:33:11+03:00
Общество

Под Самарой гранатометчики учились воевать с танками

Учения военных прошли на Рощинском полигоне
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: пресс-служба ЦВОФото: пресс-служба ЦВО
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Гранатометчики 2-й общевойсковой армии приняли участие в учениях, которые прошли на полигонах Рощинский в Самарской области и Тоцкий в Оренбургской области. Более 400 военных учились там вести бой против танков и легкобронированной техники.

- По замыслу учения, противник при поддержке техники планировал занять выгодные позиции и нанести войскам максимальный урон. Во время его наступления гранатометчики быстро и скрытно развернулись на позициях и открыли огонь на расстояние до 1400 м, - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Военные отсекли живую силу от бронетехники, а потом расчеты РПГ-7В открыли по танкам огонь. В итоге наступление противника было сорвано. В ходе учений военные отработали правильное занятие позиций, а также научились вести разведку целей и вводить поправки при стрельбе, которая велась как одиночными, так и групповыми способами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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