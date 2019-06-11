Ремонт улицы Енисейской в Самаре: дорожники укладывают верхний слой асфальта

СЕГОДНЯ 15:48 2019-06-11T15:57:59+03:00

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В Самаре продолжается ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На данный момент дорожники выполнили работы более чем на половину, то есть привели в порядок или заканчивают ремонт примерно на 20 дорогах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

Так, уже вышли на финишную прямую работы на улице Енисейской, которую обновляют «от борта до борта» на участке от улицы Строителей до проспекта Кирова. Сейчас там идет укладка верхнего слоя асфальта.

- На данный момент на участке от улицы Строителей до улицы Каховской в дневную смену трудятся 8 рабочих и 6 единиц техники. Также работы проводятся в ночную смену, - отметили в городской мэрии.

Дорожники стараются работать таким образом, чтобы не затруднять и не перекрывать движение транспорта. О том, что на дороге ведутся те или иные работы, подрядчик сообщает заранее — размещает в окрестностях объекта соответствующие объявления. Завершить ремонт улицы Енисейской рабочие должны уже в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU