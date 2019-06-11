2019-06-11T16:31:41+03:00
Общество

Стали известны причины появления на улице Ново-Вокзальной в Самаре нового фонтана

Коммунальная неприятность произошла при заполнении системы теплоснабжения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Коммунальный фонтан забил днем 11 июня возле одного из домов на Ново-ВокзальнойКоммунальный фонтан забил днем 11 июня возле одного из домов на Ново-Вокзальной
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Теплоэнергетики раскрыли подробности появления в Самаре еще одного фонтана. Напомним, он забил сегодня днем, 11 июня, возле дома № 217 на улице Ново-Вокзальной. Как выяснилось, ЧП произошло при заполнении системы теплоснабжения.

- При проверке места утечки было установлено, что данный участок уже был выведен в ремонт и локализован, однако дала течь запорная арматура. Сейчас специалисты уже починили неисправную арматуру. Ремонт участка будет проведен в ближайшее время, - сообщили в пресс-службе Предприятия тепловых сетей.

Напомним, что в последние две недели в Самаре проходили гидравлические испытания тепломагистралей от Самарской ТЭЦ. Вчера, 10 июня, они были завершены. Проверка выявила 12 слабых участков, ремонт некоторых из них уже завершен. Сейчас теплоэнергетики ведут заполнение труб. Горячая вода в дома жителей Кировского и Промышленного районов должна вернуться до конца дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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