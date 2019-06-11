2019-06-11T16:33:29+03:00
Экономика

Кредитный рейтинг Самарской области вырос до "стабильного прогноза"

Сейчас по мнению аналитиков Самарскую область отличает высокий уровень кредитоспособности и финансовой устойчивости
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Кредитный рейтинг Самарской областиКредитный рейтинг Самарской области
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Кредитный рейтинг Самарской области вырос на одну ступень до уровня AA(RU), прогноз - стабильный. Об этом сообщило российское рейтинговое агентство АКРА. Сейчас по мнению аналитиков регион находится в группе субъектов с высоким уровнем кредитоспособности и финансовой устойчивости. По этому показателю мы достигли такого экономически развитого региона как Московская область. При этом рейтинги Самарской области за два года повысились на три ступеньки, это говорит о позитивной динамике развития региона по сравнению с другими субъектами РФ.

- Повышение кредитного рейтинга Самарской области является позитивным фактором. Для финансирования дефицита бюджета регион привлек в общей сумме 55 млрд. рублей, в том числе 37 млрд рублей за счет выпуска облигаций и ещё 18 млрд рублей составляют льготные кредиты Минфина России. Повышение кредитного рейтинга означает, что Самарская область сможет рефинансировать долг и привлекать новые заимствования по более выгодным ставкам, - прокомментировала эти цифры Вице-президент - региональный директор ОО «Самарский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Татьяна Перемышлина.

Отмечается, что достичь таких позитивных результатов позволил в том числе рост сбалансированности областного бюджета. Аналитики АКРА отмечают «улучшение графика погашения долга, снижение долговой нагрузки и высокий уровень ликвидности». Сделать рейтинг еще выше позволят снижение доли обязательных расходов в бюджете и опережающий показатели по РФ темп роста показателей развития экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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