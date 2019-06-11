На Тольятти надвигается гроза с сильным ветром

СЕГОДНЯ 17:43 2019-06-11T17:43:59+03:00

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В Тольятти портится погода. Администрация города со ссылкой на Приволжское УГМС сообщило о том, что в городе и Ставропольском районе в ближайшие часы может начаться гроза со шквалистым ветром. Скорость ветра может достигать 18 м/с.

- С 19.00 11 июня до 10.00 12 июня ожидаются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в воздухе, поэтому предприятиям города рекомендовали режим работы №1, - сообщили в горадминистрации.

Температура воздуха в Тольятти не опустится, по прежнему жарко, около 30 градусов. А вот горожанам стоит быть осторожнее - при прошлом урагане в городе сорвало и унесло батут с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU