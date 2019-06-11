2019-06-11T18:05:33+03:00
Общество

Владимир Кошелев принял участие в совещании по федеральному проекту «Жилье» в Правительстве РФ

На совещании обсуждали, как увеличить объемы жилищного строительства и обеспечить жителей страны комфортным и доступным жильем
Анастасия МЫШКИНА
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Владимир Кошелев выступил с предложениямиВладимир Кошелев выступил с предложениями
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Самарский депутат и застройщик Владимир Кошелев стал участником совещания в Правительстве РФ под председательством заместителя Правительства Виталия Мутко. На нем обсуждали вопросы увеличения темпов строительства и обеспечения жителей России доступным и качественным жильем. Сам Владимир Кошелев особенно обратил внимание коллег на проблему, которая сегодня существует у застройщиков, вынужденных для продажи квартир проходить процедуру первичной регистрации прав собственности.

- Изменения должны быть внесены в Гражданский кодекс, чтобы застройщик мог после ввода дома в эксплуатацию сразу ставить квартиры на кадастровый учет, регистрируя только право собственности покупателя, - объяснил свое предложение застройщик.

Также на заседании говорили о том, что нужно увеличивать количество банков, которые допущены к работе с эскроу счетами, а также вносить поправки в классификатор земельных участков, где описываются виды разрешенного использования. Внести эти изменения предложил председатель комитета по строительству "Деловой России", он отметил, что здесь нужно предусмотреть возможность размещения нежилых помещений на первых этажах домов без ограничений по соотношению к общей площади дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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