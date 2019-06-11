Появилась программа фестиваля на ул. Куйбышева 12 июня

СЕГОДНЯ 18:17 2019-06-11T18:17:10+03:00

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В Самаре в День России отдельный фестиваль пройдет на ул. Куйбышева, которая в честь этого события вновь станет пешеходной, как во время ЧМ 2018. В этот день здесь пройдет фестиваль "Мое время в моей стране". Гостям обеают развлекательную программу, площадки будут находиться на всем протяжении улицы от площади Революции до Красноармейской.

Так, на пересечении с ул. Ленинградская будет музыклаьная площадка. Гостей ждут выступления самарских групп:

11.30 – 12.30 - квартет «Jazz Time»;

12.30 – 13.00 - «Brass Band Jitter Bugs»;

13.00 – 13.30 - «Loud street girls»;

13.30 – 14.30 - Самарский джазовый оркестр;

14.30 – 15.30 - «Cheese People»;

15.30 – 16.00 - барабанное шоу «Beat Makers»;

16.00 – 17.00 - кавер-группа «Discovery.

Танцевать примутся на пересечении с улицей Некрасовская. Конечно, латиноамериканских болельщиков будет не хватать, но и самарские танцоры постараются удивить . Самым ярким моментом должно стать выступление ансамбля народного танца "Волжские узоры" в 16.30. А днем пройдет хип-хоп баттл и мастер-класс по танцам в 14.30.

На улице Льва Толстого будет базироваться театральная площадка. Здесь в 14.00 и 16.00 выступит театр "Пластилиновый дождь", проект «Fantasy theatre» удивит своими постановками в 14.30 и 15.40. А в 16.30 грянет Волжский народный хор.

Чуть дальше разместится спортивная площадка, а на ступенях Дома промышленности расположится стрит-арт. Настроение будут задавать барабанщики Sambara, здесь же проведут мастер-класс по этническим барабанам, а своими трбками удивят фристайлеры и велотриальщики.

Еще одно интересное событие дня на ул. Куйбышева - выставка ретроавтомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU