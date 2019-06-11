"Все решили уйти с работы пораньше": предпраздничным вечером Самару сковали 8-балльные пробки

СЕГОДНЯ 18:29 2019-06-11T18:29:58+03:00

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В Самаре в шесть вечера Яндекс зафиксировал 8-балльные пробки. Хуже всего ситуация складывалась в центре города, где на узких улочках возникли непроходимые заторы. Также пробки сковали основные магистрали города. Огня в топку добавили и ДТП - их насчитали одномоментно около 11. Аварии случились на Тухачевского, проспекте Кирова, на ул. Гагарина и Московском шоссе - здесь движение сковало ДТП у кольца с Авророй.

- Просто все решили одновременно уйти с работы пораньше, - саркастически пишут горожане в комментариях. Кто-то начал в пробках знакомиться, кто-то писать смешные шутки. Стоит сказать, что уже к 7 часам вечера ситуация наладилась.

Так что, возможно, стоит планировать свои поездки заранее и лучше подождать немного, чем выезжать в самое пиковое время.

ИСТОЧНИК KP.RU