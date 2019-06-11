2019-06-11T19:53:30+03:00
Общество

В Тольятти обсудили инновации в сфере социальной защиты

В автограде прошёл социальный форум, в котором принял участие губернатор Дмитрий Азаров
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Тольятти прошёл форум "Цифровизация. Национальные проекты. Социальная защита". Мероприятие было посвящено Дню социального работника. Уже второй год оно посвящено популяризации инновационных сервисов и технологий, которые облегчают жизнь социально незащищённым категориям населения, инвалидам, пожилым людям.

Губернатор Дмитрий Азаров выступая на форуме отметил, что лучшие практики, сделать систему социальной поддержки современной и максимально эффективной.

Он напомнил, что область получила 3.5 млрд рублей на реализацию нацпроекта "Демография".

- Нашей задачей является не только своевременное и полноценное внедрение на территории области всех новых мер поддержки, но и грамотное их сочетание с уже действующими — для достижения максимальной эффективности. Эта синергия крайне важна, - отметил Дмитрий Азаров.

В форуме приняли участие более тысячи человек. На семи дискуссионных площадках представили новейшие разработки, например, аппаратно-программные комплексы для нейрореабилитации ReviVR ("Ревайвер") и ReviMotion ("Ревимоушен"), разработанные Самарским государственным медицинским университетом.

- Крайне важно, что форум стал местом заключения соглашений о сотрудничестве. Практическое взаимодействие органов власти с научными, коммерческими, общественными организациями является примером социального партнерства и кратно увеличивает наши возможности, - резюмировал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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