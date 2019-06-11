Врио губернатора Оренбургской области не намерен отпускать в Самару ФК "Оренбург"
Врио губернатора Самарской области Денис Паслер высказался против перенесения матчей местного клуба на "Самара Арену". Напомним, что такое решение приянл РФС из-за несоответствия стадиона "Газовик" требованиям РПЛ.
- Ситуацию, когда клуб тренируется и содержится в области, а болельщики лишены возможности посещать матчи родной команды, допустить нельзя, - написал Денис Паслер.
Он отметил, что собирается обсудить этот вопрос с президентом РФС Александром Дюковым.
Сейчас "Крылья Советов" и "Оренбург" специально развели в турнирной таблице, чтобы они имели возможность пользоваться одним стадионом. "Оренбург" занял в турнирной таблице 7 место, самарские "Крылья Советов" попали в стыковые матчи.
Пока окончательное решение не принято. Стадион "Газовик" не соответствует требованию РПЛ: вмещает всего 7,5 тыс. человек, а не 10 тыс. человек.По всем остальным параметрам стадион подходит ко всем требованиям. Возможно, законодательно удастся снизить планку по вместимости стадиона.
ИСТОЧНИК KP.RU