2019-06-12T08:25:49+03:00
Общество

Квест с призами, музыка и танцы на каждом шагу: самарцев зовут отметить День России в центре города

Весь день на улице Куйбышева горожан будут развлекать артисты, музеи будут работать бесплатно, а вечером прогремит салют
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре празднования Дня России завершатся фейерверкомВ Самаре празднования Дня России завершатся фейерверком
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Для жителей Самары на День России приготовили обширную развлекательную программу. 12 июня 2019 года главным местом притяжения станет пешеходная улица Куйбышева. Здесь целый день будут выступать музыкальные коллективы, уличные театры, пройдут показательные выступления фристайлеров. Начнутся все развлечения в 10.00. Полную программу можно увидеть здесь.

В этот день бесплатным будет вход во все музеи Самары. А просто гуляя по центру города можно будет стать участником квеста с призами и подарками. Для этого нужно получить карту участника и ставить отметки на станциях. Победители смогут получить портальные колонки JBL, наушники Beats, часы Apple Watch.

В 18.30 начнется большой концерт на площади Куйбышева. На сцене выступят группы Мадам Брошкина, кавер-группа Экватор, чемпион мира по баяну Дмитрий Храмков, квартет саксофонистов "Наши люди", а хедлайнером станет группа «Artik & Asti».

Синоптики обещают сегодня солнечную погоду без дождя, так что ничто не помешает насладиться всеми предложенными мероприятиями.

Обратите внимание, что некоторые улицы будут перекрыты для автомобилей. Зато метро будет работать до часу ночи.

Смотрите полную программу мероприятий на День города 2019 в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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