2019-06-12T11:18:19+03:00
Общество

В Самаре активисты "Ночного Патруля" помогли поймать водителя, который пил пиво у своей "Гранты", а потом уехал

Нарушителя задержали сотрудники ДПС, он отказался проходиться медицинское освидетельствование [ВИДЕО]
Михаил ГОРЮНОВ
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Нарушитель передвигался на черной "Гранте"Нарушитель передвигался на черной "Гранте"Фото: соцсети
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Накануне вечером, 11 июня, на телефон организации "Ночной Патруль" поступил звонок от жителя дома № 12 на улице Матросова. Он сообщил, что во дворе находится сильно пьяный водитель автомобиля "Лада Гранта" - На место выехали наши активисты. Водитель не стесняясь пил пиво у багажника. Далее он сел за руль и поехал! Информацию принял экипаж ДПС, - рассказывают представители движения. Нарушитель остановился у дома, вышел из машины и хотел уйти по своим делам. Сделать этого он не успел - мужчину задержали сотрудники ДПС. Как отмечают в "Ночном Патруле", нарушитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Он пытался "разыграть комедию", ссылался на детей и заявлял, что вовсе никуда не ехал.

В Самаре пьяный водитель пьет пиво и садится за руль .

ИСТОЧНИК KP.RU

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