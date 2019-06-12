Неудачный обгон: трехлетний ребенок попал в больницу после ДТП под Тольятти

СЕГОДНЯ 12:23 2019-06-12T12:23:54+03:00

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Вчера днем, во вторник 11 июня, в Ставропольском районе региона произошло ДТП. Примерно в 13-00 на дороге Тольятти-Ягодное столкнулись "Ларгус" и ВАЗ-21074.

- По предварительной версии, 40-летняя женщина-водитель "Ларгуса" начала обгон между 6 и 7 километром дороги, не убедилась в безопасности маневра и врезалась в "семерку", которая ехала попутно и поворачивала налево, - отмечают в ГУ МВД по региону.

В аварии пострадал 3-летний внук водителя "семерки". Ребенка доставили в больницу. Также незначительные травмы получил водитель седана. По факту ДТП полицейские проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU