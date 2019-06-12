2019-06-12T14:16:44+03:00
Происшествия

На Южном шоссе в Самаре произошел пожар, очевидцы сделали видео

По словам горожан, там горит сухая трава
Михаил ГОРЮНОВ
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Дорогу на Южном шоссе охватил дымДорогу на Южном шоссе охватил дымФото: скрин с видео
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Сегодня, в среду 12 июня, в Самаре и области произошло сразу несколько пожаров. Один из них зафиксирован на Южном шоссе - перед торговым центром "Амбар".

- Горит сухая трава или мусор кто-то выкинул. А может это тополиный пух, который всех уже достал, - предполагают местные жители в социальных сетях.

По словам горожан, на месте работают специалисты ГУ МЧС. Пожарные ликвидируют возгорание за обочиной проезжей части, где и началось возгорание. Отметим, что в результате случившегося перед Южным мостом есть затруднения в движении. В интернете уже появилось видео с места событий.

Пожар на Южном шоссе в Самаре .

ИСТОЧНИК KP.RU

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