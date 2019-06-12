2019-06-12T14:52:01+03:00
Общество

В Тольятти женщин-предпринимательниц хотят оштрафовать за прослушивание радио

Об этом сообщила местная жительница, торгующая канцтоварами
Михаил ГОРЮНОВ
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С женщин просят 240 тысяч рублейС женщин просят 240 тысяч рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На днях уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Евгений Борисов провел прием бизнесменов совместно со специалистами из налоговой инспекции, прокуратуры и полиции. Среди прочих к нему обратились 3 женщины-предпринимательницы, к которым появились претензии у Российского авторского общества.

- Одна из них рассказала, что ей пришло уведомление о штрафе на сумму 240 тысяч рублей за "нелицензионное и бездоговорное использование музыкальных произведений". На самом деле женщина просто слушала радио в своем магазинчике, торгующем канцтоварами, - пишет vdmst.ru.

Предпринимательница осталась недовольная не только крупной суммой, которую с нее требуют, но и постановкой вопроса. По ее мнению, это несправедливо, получается, что оштрафован должен быть любой, кто слушает радио у себя дома, в машине или на работе.

Борисов такую точку зрения разделил и заявил, что необходимо подготовить правовую позицию для выступления в суде. Таких абсурдных ситуация не должно возникать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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