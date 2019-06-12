2019-06-12T15:18:24+03:00
Происшествия

В Самаре на улице Революционной накрыли незаконный покерный клуб

Азартная зона размещалась в одном из развлекательных заведений
Михаил ГОРЮНОВ
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Игральные фишки и карты изъятыИгральные фишки и карты изъяты
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На днях сотрудники прокуратуры Октябрьского района инициировали проверку по факту организации незаконной игорной деятельности. Мероприятие проводилось совместно с сотрудниками УЭБ и ПК регионального ГУ МВД. Вечером 5 июня удалось выяснить, что любители азартных развлечений незаконно собираются в доме № 70е на улице Революционной.

- Установлено, что в одном из помещений развлекательного заведения расположился покерный клуб, где граждане принимали участие в азартной игре на деньги. Сотрудниками полиции с места происшествия изъяты игральные фишки, колода карт, незаконная игорная деятельность прекращена, - сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Сейчас правоохранителями выполняются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств организации этого покерного клуба. Разбирательства продолжаются. В ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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