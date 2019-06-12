В Самаре скончался президент СамГТУ и участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Владимир Калашников

СЕГОДНЯ 16:31 2019-06-12T16:49:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду 12 июня в областной столице произошла трагедия. Скончался президент СамГТУ, профессор, академик РАРАН, почетный гражданин Самары Владимир Калашников.

- Ушла эпоха не только для Самарского политеха, но и для города, региона, страны. Информация о дате, времени и месте прощания с Владимиром Васильевичем уточняется, - сообщается на официальном сайте политехнического института.

Владимир Васильевич работал в Политехе больше 50 лет. В 1999 году его избрали ректором вуза, а в декабре 2009 он был избран президентом опорного университета.

Мужчина принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий Чернобыльской АЭС», является ветераном Чернобыльского движения.

20 мая Калашникову исполнилось 75 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU