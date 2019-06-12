2019-06-12T17:17:34+03:00
Происшествия

В Сызрани наркоманы возили на такси своего мертвого друга

Умершего в итоге привезли на одну из местных подстанций скорой помощи
Михаил ГОРЮНОВ
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По словам местных жителей, в Сызрани такое происходит не в первый разПо словам местных жителей, в Сызрани такое происходит не в первый разФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Дикая история произошла в Сызрани. В среду, 12 июня, на одну из местных подстанций скорой помощи в автомобиле такси привезли мертвого пассажира. Вместе с ним было несколько человек, один сбежал, сообщает КТВ-Луч.

- В машине скончался 35-летний мужчина в сильном наркотическом опьянении. Довезти его живым не успели. Один из бежавших его товарищей был неадекватен, - пишет издание, ссылаясь на источник в экстренных службах.

На место происшествия прибыла полиция и сотрудники ритуальных служб. Разыскиваются родственники умершего. Как отмечают в СМИ, перед ЧП пассажиры потребовали от таксиста заехать в определенное место, после чего один них потерял сознание. Подобные случаи в городе происходят не первый раз. Правда, раньше умерших не привозили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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