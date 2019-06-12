2019-06-12T18:28:27+03:00
Происшествия

В Самаре в районе станции "Курумоч" сильный пожар охватил лес

На месте крупного пожара у станции "Курумоч" работают пожарные расчеты
Михаил ГОРЮНОВ
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Пожар выглядит устрашающе ФОТО: Подслушано СамараПожар выглядит устрашающе ФОТО: Подслушано СамараФото: СОЦСЕТИ
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Сегодня, в среду 12 июня, сильный пожар произошел в районе железнодорожной станции "Курумоч". Огонь охватил лес.

- Природный пожар в районе железнодорожной станции "Курумоч". Угрозы населенным пунктам нет. Выехали 6 единиц техники 24 человека личного состава. К месту также отправлены дополнительные составы, - сообщают в региональном ГУ МЧС.

По словам очевидцев, сильно горят сосны. Между Царевщиной и Курумочем все в дыму. Рядом с огнем - железнодорожные товарные составы и дачный массив. О пострадавших информации нет. Площадь пожара и его причина устанавливаются. Отметим, что в социальных сетях жители делятся фото и видео с места событий.

martinoleg67martinoleg67
Горит лес в районе станции Курумоч
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Горит лес у станции Курумоч в Самаре, пожар 12 июня 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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