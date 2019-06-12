На улице Мичурина в Самаре прорвало трубу, люди умываются в лужах
Коммунальное ЧП произошло сегодня, в среду 12 июня, в областной столице. По словам местных жителей, на улице Мичурина прорвало трубу.
- Затопило Скляренко, Ново-Садовую, улицу Панова, проспект Масленников. Пока дошел до остановки, обошел шесть таких речек. Самое ужасное, что периодически появляются новые фонтаны из-под асфальта. Тем, кто на Мичурина живет, из дома теперь можно только выплывать, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" очевидец случившегося Игнат Васильев.
Сейчас специалисты устраняют неполадки. Отметим, что люди не теряются. Доходит до того, что кто-то умывается в образовавшихся лужах. По всей видимости, речь идет о тех, у кого дома проблемы с горячей водой.
Женщина умывается на улице в Самаре, где прорвало трубу .
На Мичурина в Самаре прорвало трубу .
ИСТОЧНИК KP.RU