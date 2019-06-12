2019-06-12T18:17:46+03:00
Происшествия

На улице Мичурина в Самаре прорвало трубу, люди умываются в лужах

Очевидцы делятся фотографиями и видео с потом в социальных сетях [ВИДЕО]
Михаил ГОРЮНОВ
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На некоторых улицах появились настоящие речки ФОТО: Подслушано СамараНа некоторых улицах появились настоящие речки ФОТО: Подслушано СамараФото: соцсети
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Коммунальное ЧП произошло сегодня, в среду 12 июня, в областной столице. По словам местных жителей, на улице Мичурина прорвало трубу.

- Затопило Скляренко, Ново-Садовую, улицу Панова, проспект Масленников. Пока дошел до остановки, обошел шесть таких речек. Самое ужасное, что периодически появляются новые фонтаны из-под асфальта. Тем, кто на Мичурина живет, из дома теперь можно только выплывать, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" очевидец случившегося Игнат Васильев.

Сейчас специалисты устраняют неполадки. Отметим, что люди не теряются. Доходит до того, что кто-то умывается в образовавшихся лужах. По всей видимости, речь идет о тех, у кого дома проблемы с горячей водой.

Женщина умывается на улице в Самаре, где прорвало трубу .

На Мичурина в Самаре прорвало трубу .

ИСТОЧНИК KP.RU

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