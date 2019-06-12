2019-06-12T19:01:49+03:00
Общество

Дмитрий Азаров принял участие в масштабном квесте на улице Куйбышева

Губернатор общался с жителями Самары и отвечал на вопросы про историю страны
Михаил ГОРЮНОВ
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Губернатор активно общался с самарцами ФОТО: твиттер департамента информационной политики Самарской областиГубернатор активно общался с самарцами ФОТО: твиттер департамента информационной политики Самарской области
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12 июня в Самаре отмечают День России. Главная развлекательная площадка дневных мероприятий в городе - улица Куйбышева. Ее уже успел посетить глава региона Дмитрий Азаров. Он стал участником масштабного квеста "Мое время в моей стране", во время которого каждый желающий смог посетить 85 станций и ответить на вопросы, связанные с историей родной страны.

- Участие в квесте приняли тысячи самарцев и гостей города. Вместе с ними Дмитрий Азаров прошел несколько станций. Так, на станции Забайкальский край вопросы касались географии и истории строительства Байкало-Амурской магистрали. На станции Приморский край, помимо вопросов, касающихся особенностей Приморья, нужно было назвать знаковые места региона, - рассказывают в пресс-службе правительства региона.

Губернатор помимо всего прочего посетил и другие тематические площадки праздника - музыкальные, танцевальные и не только. На них Дмитрий Азаров активно общался с жителями города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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