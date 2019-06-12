В Самаре в парке Гагарина тысячи горожан празднуют Сабантуй

СЕГОДНЯ 19:16 2019-06-12T19:16:52+03:00

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12 июня, в День России, в парке Гагарина в Самаре с размахом отмечают Сабантуй. В областной столице этот праздник проводится уже в 31-й раз. Сегодня он посвящен 30-летию Самарского областного татарского общества "Туган тел". На мероприятии собрались тысячи горожан и гостей города. Среди участников торжества - официальная делегация и творческие коллективы из Республики Татарстан, а также губернатор Дмитрий Азаров.

- Очень символично, что в этом году древний праздник, хранитель народных традиций мы отмечаем в День России. В день единения нашей нации вокруг нашей государственности, наших идеалов, исторических корней, устремления в будущее. Я хочу искренне поздравить вас с этим праздником и сказать, что в этом году всероссийский сельский Сабантуй также пройдет в нашем регионе, - заявил глава Самарской области.

Глава губернии напомнил, что 29 июня Сабантуй регион будет отмечать уже со всей страной. Он пригласил всех принять участие и в этом празднике:

- Именно Сабантуй символизирует этот круговорот, этот жизненный цикл, и мы сегодня, радуясь лету, радуемся и тому, что мы все вместе весело, дружно, от души отмечаем этот праздник! - подчеркнул Азаров.

После приветствия Дмитрий Азаров вручил почетный знак губернатора руководителю общества "Туган тел" Ильясу Шакурову за многолетний вклад в сохранение и развитие культуры, языка, традиций татарского народа, укрепление межнационального мира и согласия в Самарской области. Наград также были удостоены Мугтасим Узбеков, сотрудник местной мусульманской религиозной организации Самарской соборной мечети Самары, и Фагим Юсупов, активист татарского общественного движения.

Праздник в парке Гагарина продолжается. Посетители могут наслаждаться выступлением творческих коллективов, потанцевать, поучаствовать в спортивных эстафетах, а еще попробовать блюда национальной кухни. Вечером гостей Сабантуя ждет дискотека.

ИСТОЧНИК KP.RU