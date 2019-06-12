Площадь лесного пожара у станции "Курумоч" в Самаре составила 5 гектаров

СЕГОДНЯ 19:28 2019-06-12T19:28:59+03:00

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В Самаре продолжают заниматься ликвидацией лесного пожара на станции "Курумоч" в Самаре. Как сообщают в ГУ МЧС по региону, информация о возгорании поступила к ним в 17-10.

- Поступило сообщение о низовом лесном пожаре в 51 квартале Большецаревщинского лесничества в м.р. Волжский, возле железнодорожной станции «Курумоч». Площадь пожара составляет 5 га. Был объявлен ранг пожара № 2, - отмечают в пресс-службе ведомства.

На место прибыли не только пожарные от МЧС, но и оперативные службы администрации Волжского района. В 18-21 на помощь в ликвидации огня отправили пожарный поезд со станции "Самара".

Всего для ликвидации пожара привлечены 155 человек и 44 единиц техники, в том числе от МЧС России 77 человек и 10 единиц техники. Пострадавших и погибших нет.

martinoleg67 Горит лес в районе станции Курумоч

ИСТОЧНИК KP.RU