В Самаре резко упадет температура и будет дождь

12 Июнь 21:50 2019-06-12T21:50:03+03:00

Такой прогноз сделали синоптики на ближайший день

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Сильная жара, которая установилась в областной столице сегодня, отступает. В ближайшие сутки температура воздуха должна значительно понизиться.

- В Самаре в ночь на 13 июня ожидается похолодание и кратковременный дождь. Температура воздуха упадет до плюс 13-15 градусов, ветер будет дуть северный, а его скорость достигнет 7-12 метров в секунду, - следует из сведений, опубликованных специалистами Приволжского УГМС.

Днем, конечно, будет теплее, но не так душно, как 12 июня. Воздух прогреется до 19-21 градусов выше нуля. Ожидается переменная облачность. Существенных осадков синоптики в течение завтрашнего дня не ожидают.

Небольшое похолодания связано с арктическим фронтом.

ИСТОЧНИК KP.RU