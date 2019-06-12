Лесной пожар за станцией "Курумоч" в Самаре охватил 30 гектаров

12 Июнь 22:05 2019-06-12T22:06:11+03:00

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В Самаре пожарные продолжают заниматься ликвидацией серьезное пожара за железнодорожной станцией "Курумоч". Напомним, что там огонь охватил лес. Для ликвидации пламени были задействованы 155 человек и 44 единиц техники. Возгорание началось днем, сейчас ситуация изменилась.

- Площадь пожара составила 30 га. В 21-40 пожар был локализован, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области. Отметим, что ЧП представляло собой жуткое зрелище.

Огонь и дым были видны далеко за пределами места происшествия. По предварительным сведениям, обошлось без пострадавших. Сейчас работа по устранению пожара продолжается. Причины возгорания и ущерб от него будут установлены позже.

ИСТОЧНИК KP.RU