Восхваление выдающихся земляков и яркий салют: в Самаре на площади Куйбышева отпраздновали День России
В Самаре завершились празднования Дня России. Одному из самых молодых и значимых праздников страны сегодня, в среду 12 июня, исполнилось 25 лет. Основные вечерние гуляния развернулись на площади Куйбышева - самой большой в Европе. Собрались тысячи гостей.
- Лейтмотивом праздника в этом года стала идея о том, что Россия - территория возможностей для молодых, - рассказывают в пресс-службе правительства региона.
На праздничном концерте выступили молодые коллективы, а также специально приглашенные гости - Artik & Asti. Среди прочего на концерте подвели итоги квеста "Мое время в моей стране", который проходил днем на улице Куйбышева. Это мероприятия, как говорят организаторы, дало возможность тысячам самарцев познакомиться с природой, культурой, историей и становлением научно-технического прогресса всех 85 субъектов РФ.
Народу на площади собралось сегодня многоФото: соцсети
Ведущие вечера также рассказали о выдающихся россиянах, которые с юных лет славили страну: Петр I, Жорес Алферов, Александр Пушкин и другие. Закончилось все красочным салютом, после которого горожане стали расходиться по домам.
ИСТОЧНИК KP.RU