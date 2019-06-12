2019-06-12T22:33:46+03:00
Общество

Восхваление выдающихся земляков и яркий салют: в Самаре на площади Куйбышева отпраздновали День России

На празднике собрались тысячи горожан
Михаил ГОРЮНОВ
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Салют получился яркимСалют получился яркимФото: Соцсети
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В Самаре завершились празднования Дня России. Одному из самых молодых и значимых праздников страны сегодня, в среду 12 июня, исполнилось 25 лет. Основные вечерние гуляния развернулись на площади Куйбышева - самой большой в Европе. Собрались тысячи гостей.

- Лейтмотивом праздника в этом года стала идея о том, что Россия - территория возможностей для молодых, - рассказывают в пресс-службе правительства региона.

На праздничном концерте выступили молодые коллективы, а также специально приглашенные гости - Artik & Asti. Среди прочего на концерте подвели итоги квеста "Мое время в моей стране", который проходил днем на улице Куйбышева. Это мероприятия, как говорят организаторы, дало возможность тысячам самарцев познакомиться с природой, культурой, историей и становлением научно-технического прогресса всех 85 субъектов РФ.

Народу на площади собралось сегодня много Фото: соцсети

Народу на площади собралось сегодня многоФото: соцсети

Ведущие вечера также рассказали о выдающихся россиянах, которые с юных лет славили страну: Петр I, Жорес Алферов, Александр Пушкин и другие. Закончилось все красочным салютом, после которого горожане стали расходиться по домам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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