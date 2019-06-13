В Самаре река Орловка сначала стала оранжевой, а потом «перекрасилась» в мутно-белый цвет

СЕГОДНЯ 08:33 2019-06-13T08:39:47+03:00

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В Самаре появилась необычная река. За несколько последних дней ее цвет менялся уже дважды, но ни один из них совершенно не был похож на обычный для водоемов окрас. Сначала река стала ярко-оранжевой, а потом мутно-белой и приобрела непонятного происхождения гранулы. Речь идет об Орловке, которая располагается в поселке Зубчаниновка.

- Это просто кошмар какой-то! Когда уже этот ужас в Орловом овраге закончится?! - возмутились в соцсетях горожане.

По словам местных жителей, первый раз река сменила цвет 7 июня. Буквально на следующий день министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области организовало проверку по данному факту. Отобранные пробы воды показали, что ничего опасного в реке нет.

- Анализ проб показал, что содержащиеся в них загрязняющие вещества не превышают допустимых концентраций. Предположительно, окраска воды была следствием разового попадания в коллектор красящих веществ, - сообщили в ведомстве.

Данный ответ немного успокоил самарцев, правда, только до утра 12 июня. В этот день жители Зубчаниновки заметили, что вода в реке окрасилась в новый цвет, а еще там появились какие-то гранулы. Пока чиновники не прокомментировали данные изменения, зато горожане уже нашли «причину» случившегося.

- Это просто у празднику, видимо. Красный цвет был, белый был. Чуть позже синяя потечет, и будет триколор. А мы просто ничего не понимаем и жалуемся, - пошутили самарцы.

Как бы то ни было, но теперь властям придется провести в Орловом овраге новую проверку и выяснить, почему вода в реке без конца меняет цвет.

В Самаре вода в реке Орловке за несколько дней два раза сменила цвет. @Minleshoz_SO @SamMobilePriem @OlegSamarskiy @DepGorHozSamara Ну это вообще уже сверх наглости!!!!!! Как так получается то? Что нам жителям делать то? Замуровать коллектор? https://t.co/RKauslGdKo

ИСТОЧНИК KP.RU