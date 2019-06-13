В Сызрани молодой мотоциклист влетел в дорожное ограждение и попал в больницу

СЕГОДНЯ 08:50 2019-06-13T08:50:48+03:00

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В среду, 12 июня, около 5:10 на проспекте Гагарина в Сызрани произошло ДТП. Там в районе дома № 39 молодой мотоциклист влетел в дорожное ограждение.

- 19-летний водитель мотоцикла «Хонда», двигаясь со стороны проспекта 50 лет Октября в направлении проспекта Королева, не выбрал безопасную скорость и наехал на препятствие, а потом опрокинулся, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося молодой человек получил травмы головы и ноги. Его госпитализировали в больницу. По данным полицейских, парень ехал в мотошлеме, но у него не было водительского удостоверения. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU