2019-06-13T08:50:48+03:00
Происшествия

В Сызрани молодой мотоциклист влетел в дорожное ограждение и попал в больницу

Водительского удостоверения у парня не оказалось
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молодой человек получил травмы головы и ногиМолодой человек получил травмы головы и ногиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В среду, 12 июня, около 5:10 на проспекте Гагарина в Сызрани произошло ДТП. Там в районе дома № 39 молодой мотоциклист влетел в дорожное ограждение.

- 19-летний водитель мотоцикла «Хонда», двигаясь со стороны проспекта 50 лет Октября в направлении проспекта Королева, не выбрал безопасную скорость и наехал на препятствие, а потом опрокинулся, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося молодой человек получил травмы головы и ноги. Его госпитализировали в больницу. По данным полицейских, парень ехал в мотошлеме, но у него не было водительского удостоверения. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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