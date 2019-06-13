В Сызрани молодой мотоциклист влетел в дорожное ограждение и попал в больницу
В среду, 12 июня, около 5:10 на проспекте Гагарина в Сызрани произошло ДТП. Там в районе дома № 39 молодой мотоциклист влетел в дорожное ограждение.
- 19-летний водитель мотоцикла «Хонда», двигаясь со стороны проспекта 50 лет Октября в направлении проспекта Королева, не выбрал безопасную скорость и наехал на препятствие, а потом опрокинулся, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося молодой человек получил травмы головы и ноги. Его госпитализировали в больницу. По данным полицейских, парень ехал в мотошлеме, но у него не было водительского удостоверения. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU