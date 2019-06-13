2019-06-13T09:18:25+03:00
Происшествия

В Тольятти школьника поймали на закладке наркотиков в лесополосе

Молодому человеку теперь грозит уголовная ответственность
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Стражи порядка нашли у подростка пакеты с наркотическим веществомСтражи порядка нашли у подростка пакеты с наркотическим веществомФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В Тольятти школьник попался на попытке сбыта наркотиков. Стражи порядка поймали его лесопарковой зоне Комсомольского района, когда он делал так называемую «закладку».

- Подозрительного подростка заметили сотрудники Росгвардии. Когда они начали к нему приближаться, парень попытался скрыться, выбросив при этом из кармана куртки пакет с порошкообразным веществом. Молодой человек был задержан, а затем передан сотрудникам полиции, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Задержанным оказался 17-летний учащийся класса с углубленным изучением математики одного из образовательных учреждений Тольятти. Он добровольно отдал полицейским два пакета с бело-розовым порошком. Экспертиза показала, что это был наркотик массой 1,058 г.

В СУ СК по Самарской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ». Сейчас школьник находится под домашним арестом. Полицейские же устанавливают канал поставки запрещенного вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителям города предлагают льготные "кватиры для самарской семьи"
В Самаре при тушении пожара на Заводском шоссе нашли погибшего мужчину
В Самаре у площади Революции на дороге умер мужчина
На Волге у Самары столкнулись катер и лодка: пострадал мужчина
«Парит по всей площади»: в Самаре в озеро на 5-й просеке слили кипяток
В Самаре водитель «Калины» сбил 6-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте
Житель Самарской области получил квитанцию за вывоз мусора за 14 «прописанных» людей
Грушинский будет: организаторы опровергли информацию об отмене фестиваля
В Самаре на улице Ново-Садовой к 2023 году построят двухуровневую развязку
В Кинельском районе на реке Самарке ищут 7-летнего мальчика
Нападающий «Крыльев Советов» продолжит карьеру в хорватском «Локомотиве»
"Голова была как месиво": в Тольятти пьяный отчим до смерти избил двухлетнюю падчерицу
В Сызрани бесследно пропал 10-летний мальчик
В Самарской области браконьеры застрелили беременную двойней косулю
В Сызрани молодой мотоциклист влетел в дорожное ограждение и попал в больницу
В Самаре река Орловка сначала стала оранжевой, а потом «перекрасилась» в мутно-белый цвет
В Самарской области пенсионерка после наезда поезда встала и убежала в лес
В Самаре со второго этажа парковки ТЦ "Гудок" рухнула вазовская легковушка
Восхваление выдающихся земляков и яркий салют: в Самаре на площади Куйбышева отпраздновали День России
Под Самарой на трассе загорелась фура, очевидцы сделали видео