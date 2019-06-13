В Тольятти школьника поймали на закладке наркотиков в лесополосе

СЕГОДНЯ 09:18 2019-06-13T09:18:25+03:00

Стражи порядка нашли у подростка пакеты с наркотическим веществом Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Тольятти школьник попался на попытке сбыта наркотиков. Стражи порядка поймали его лесопарковой зоне Комсомольского района, когда он делал так называемую «закладку».

- Подозрительного подростка заметили сотрудники Росгвардии. Когда они начали к нему приближаться, парень попытался скрыться, выбросив при этом из кармана куртки пакет с порошкообразным веществом. Молодой человек был задержан, а затем передан сотрудникам полиции, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Задержанным оказался 17-летний учащийся класса с углубленным изучением математики одного из образовательных учреждений Тольятти. Он добровольно отдал полицейским два пакета с бело-розовым порошком. Экспертиза показала, что это был наркотик массой 1,058 г.

В СУ СК по Самарской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ». Сейчас школьник находится под домашним арестом. Полицейские же устанавливают канал поставки запрещенного вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU