В Тольятти школьника поймали на закладке наркотиков в лесополосе
В Тольятти школьник попался на попытке сбыта наркотиков. Стражи порядка поймали его лесопарковой зоне Комсомольского района, когда он делал так называемую «закладку».
- Подозрительного подростка заметили сотрудники Росгвардии. Когда они начали к нему приближаться, парень попытался скрыться, выбросив при этом из кармана куртки пакет с порошкообразным веществом. Молодой человек был задержан, а затем передан сотрудникам полиции, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Задержанным оказался 17-летний учащийся класса с углубленным изучением математики одного из образовательных учреждений Тольятти. Он добровольно отдал полицейским два пакета с бело-розовым порошком. Экспертиза показала, что это был наркотик массой 1,058 г.
В СУ СК по Самарской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ». Сейчас школьник находится под домашним арестом. Полицейские же устанавливают канал поставки запрещенного вещества.
ИСТОЧНИК KP.RU