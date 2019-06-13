2019-06-13T10:12:23+03:00
Происшествия

В Самарской области браконьеры застрелили беременную двойней косулю

Животное убили неподалеку от села Сырейка в Кинельском районе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Браконьеры пытались вывезти тело косули на "Ниве", но были пойманы правоохранителямиБраконьеры пытались вывезти тело косули на "Ниве", но были пойманы правоохранителямиФото: соцсети
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В Самарской области правоохранители проводят проверку по факту убийства сибирской косули. Ее застрелили вечером 6 июня на территории охотничьих угодий в 5 км от села Сырейка Кинельского района.

- Было установлено, что животное было убито вне сроков охоты в период с 18:30 до 19:30 группой лиц с применением охотничьего огнестрельного оружия. Тело косули, которой на момент гибели было около 3 лет, пытались перевезти на автомобиле «Нива», - сообщили в департаменте охоты и рыболовства Самарской области.

При вскрытии выяснилось, что косуля была беременна. Она носила двух детенышей. Причиной смерти животного стало огнестрельное ранение. Сумма причиненного ущерба составила 200 тысяч рублей. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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