2019-06-13T09:56:41+03:00
Общество

В Сызрани бесследно пропал 10-летний мальчик

Последний раз ребенка видели 12 июня
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДПСО "Лиза Алерт"Фото: ДПСО "Лиза Алерт"
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В Самарской области волонтеры и близкие разыскивают пропавшего 10-летнего Ивана Мачулайтиса. Мальчик пропал в среду, 12 июня, в Сызрани.

- В день исчезновения ребенок был одет в серую футболку с черными рукавами, джинсовые бриджи и черные кроссовки в черную точку, - сообщили волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы Ивана: рост 125-130 см, худощавого телосложения, темно-каштановые волосы, карие глаза.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг поиска от ДПСО «Лиза Алерт» - Наталья, телефон: +7-927-734-46-87.

ИСТОЧНИК KP.RU

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