2019-06-13T10:20:05+03:00
Спорт

Нападающий «Крыльев Советов» продолжит карьеру в хорватском «Локомотиве»

Самарскую команду решил покинуть Ваня Вучичевич
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Ваня ВучичевичФото: Ваня ВучичевичФото: Instagram.com
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Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» лишился одного игрока. Речь идет о 21-летнем сербском нападающем Ване Вучичевиче. Футболист перешел в загребский «Локомотив». Об этом он сообщил в своем Инстаграме, опубликовав фото с подписания контракта.

Напомним, что Ваня Вучичевич перешел в «Крылья Советов» летом 2018 года. В основном составе самарской команды он провел всего три матча. В этих встречах он не отметился какими-либо результативными действиями.

Добавим, что до «Крыльев» 21-летний футболист выступал в Сербии за такие клубы, как «Чукарички», «Црвена Звезда», «Борац» и «Спартак» из Суботицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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