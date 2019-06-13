Нападающий «Крыльев Советов» продолжит карьеру в хорватском «Локомотиве»
Самарскую команду решил покинуть Ваня Вучичевич
Фото: Ваня ВучичевичФото: Instagram.com
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Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» лишился одного игрока. Речь идет о 21-летнем сербском нападающем Ване Вучичевиче. Футболист перешел в загребский «Локомотив». Об этом он сообщил в своем Инстаграме, опубликовав фото с подписания контракта.
Напомним, что Ваня Вучичевич перешел в «Крылья Советов» летом 2018 года. В основном составе самарской команды он провел всего три матча. В этих встречах он не отметился какими-либо результативными действиями.
Добавим, что до «Крыльев» 21-летний футболист выступал в Сербии за такие клубы, как «Чукарички», «Црвена Звезда», «Борац» и «Спартак» из Суботицы.
ИСТОЧНИК KP.RU