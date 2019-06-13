2019-06-13T11:33:31+03:00
Происшествия

В Самаре водитель «Калины» сбил 6-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте

Ребенка с различными травмами госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Авария произошла вечером на улице КрасногвардейскойАвария произошла вечером на улице КрасногвардейскойФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В среду, 12 июня, примерно в 21:00 на улице Красногвардейской в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Там под колеса автомобиля «Лада Калина» угодил 6-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 59-летний водитель легковушки ехал со стороны улицы Парижской Коммуны в направлении улицы Симферопольской. В этот момент на дорогу в неположенном для перехода месте вышел ребенок. К сожалению, избежать столкновения не удалось, - рассказали полицейские.

В результате произошедшего мальчик получил различные травмы, с которыми его госпитализировали в одну из городских больниц. По данным инспекторов ГИБДД, на момент аварии автомобилист был трезв. Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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