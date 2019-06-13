2019-06-13T11:56:32+03:00
Общество

«Парит по всей площади»: в Самаре в озеро на 5-й просеке слили кипяток

Местные жители жалуются, что горячая вода попадает в водоем регулярно
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жители 5-й просеки переживают, что в озере погибнет вся живностьЖители 5-й просеки переживают, что в озере погибнет вся живность
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Жители домов на 5-й просеке в Самаре бьют тревогу — неизвестные залили озеро Леснуха кипятком. Пар над водоемом самарцы заметили накануне, 12 июня.

- В озеро Леснуха идет слив горячей воды. Оно парит по всей площади. Кипяток сливают в районе дома № 104 по 5-й просеке. Происходит это регулярно. В этом году — уже третий раз, - рассказали горожане.

По словам главы Октябрьского района Александра Кузнецова, озеро с самого начала использовалось для слива ливневки.

- Ливневка, по всей видимости, создана застройщиком, но в МП «Инженерные системы» не передана. Горячая вода теоретически может попасть в нее, если Предприятие тепловых сетей поставило свои сети на дренаж. Мы к ним обратились, ждем реакции, - отметил чиновник.

Между тем люди переживают, что слив кипятка может привести к гибели живности в озере. Недавно местные жители запустили туда мальков. Горожане невесело шутят, что теперь из этих рыбешек остается только варить уху.

В Самаре в озеро Леснуха сливают кипяток . @Kuznetsov_Al_V @SODEDDS @tsnizumrud @Adm_Okt_Samara @SamMobilePriem @D_Azaroff @E_Lapushkina @ingener_system Товарищи, это уже перебор, озеро парит, там никакая живность не выживет @D_Azaroff @Khinshtein @SV_Markov @E_Lapushkina https://t.co/AHJPmGx2Ku

ИСТОЧНИК KP.RU

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