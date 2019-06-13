На Волге у Самары столкнулись катер и лодка: пострадал мужчина
Водное происшествие произошло вечером в 200 метрах от острова Рождественский
На место происшествия выезжали спасателиФото: Анар МОВСУМОВ
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Вечером в среду, 12 июня, на Волге в Самарской области произошло ЧП. Там около 20:05 в 200 метрах от острова Рождественский столкнулись лодка и катер.
- В результате столкновения пострадал мужчина. Для оказания помощи выезжали 2 сотрудника поисково-спасательной службы на 1 плавсредстве, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
Насколько серьезные травмы получил мужчина, пока не известно. Сейчас причины и подробности происшествия устанавливают специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU