2019-06-13T14:58:42+03:00
Общество

Жителям города предлагают льготные "квартиры для самарской семьи"

Выгодные программы дополнительно к существующим государственным предлагает социально-ориентированный бизнес
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В новом районе можно приобрести квартиры на выгодных условияхВ новом районе можно приобрести квартиры на выгодных условиях
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В Самаре запустили новую программу для граждан, желающих обзавестись собственной квартирой на льготных условиях. "Квартиры для самарской семьи" предлагает "Кошелев-Проект". Всего на реализацию по особым условиям предлагают 70 квартир.

- Приобрести собственное жилье можно по льготной фиксированной цене 35 тыс рублей за кв.м. Ипотечная ставка составит 5% - все подроности можно узнать в разделе продаж, - отмечают представители Кошелев-Проекта.

Этот шаг - личная инициатива социально-ответственного бизнеса. Такая программа служит отличным дополнением к существующим государственным программам, которые сейчас не могут охватить всех. С новыми льготами жилье могут приобрести тех, кто до сих пор не мог себе этого позволить. Многие жители города активно пользуются данной программой, так как в ней нет ограничений по возрасту или наличию детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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