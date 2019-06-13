В Сызрани нашелся пропавший 10-летний мальчик

СЕГОДНЯ 13:44 2019-06-13T13:44:05+03:00

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В Самарской области благополучно завершились поиски 10-летнего Ивана М. Напомним, в среду, 12 июня, мальчик ушел из дома в Сызрани и перестал выходить на связь. Около суток о его местонахождении ничего не было известно, и вот недавно волонтеры сообщили, что ребенок нашелся.

- Мальчик найден. Он жив и здоров, - сообщили 13 июня волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Подробности того, где именно находился ребенок все это время, традиционно не разглашаются.

ИСТОЧНИК KP.RU