2019-06-13T13:44:05+03:00
Общество

В Сызрани нашелся пропавший 10-летний мальчик

Волонтеры и близкие искали ребенка с 12 июня
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДПСО "Лиза Алерт"Фото: ДПСО "Лиза Алерт"
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В Самарской области благополучно завершились поиски 10-летнего Ивана М. Напомним, в среду, 12 июня, мальчик ушел из дома в Сызрани и перестал выходить на связь. Около суток о его местонахождении ничего не было известно, и вот недавно волонтеры сообщили, что ребенок нашелся.

- Мальчик найден. Он жив и здоров, - сообщили 13 июня волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Подробности того, где именно находился ребенок все это время, традиционно не разглашаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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