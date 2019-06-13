2019-06-13T14:34:46+03:00
Общество

Под Самарой пройдет масштабная выставка оружия и военной техники

Также гостей мероприятия ждут показные стрельбы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Выставка оружия и техники пройдет на Рощинском полигоне с 28 по 30 июняВыставка оружия и техники пройдет на Рощинском полигоне с 28 по 30 июняФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Под Самарой на Рощинском полигоне с 28 по 30 июня состоится масштабная выставка современного оружия и военной техники. Она пройдет в рамках международного военно-технического форума «Армия-2019».

- На выставке будут представлены более 100 образцов экипировки, стрелкового оружия, средств ближнего боя, колесной и гусеничной техники, среди которых зенитно-ракетный комплекс «С-300» и самоходная гаубица «Мста-С», - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Также гостей мероприятия ждут показательные стрельбы из бронетранспортеров БТР-82АМ, зенитной установки ЗУ-23-2, минометов 2Б9 «Василек», 2Б14 «Поднос», противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» и артиллерийского орудия «Хоста». Кроме того, военные устроят стрельбы из снайперских винтовок СВД, автоматов АК-74, пулеметов ПКТ и гранатометов АГС-17. Помимо этого, разведчики покажут жителям 63 региона современную экипировку «Ратник», ножи «НРС-2» и «Басурманин».

Выставка будет проходить с 11 до 15 часов. Посетить ее смогут все желающие.

Под Самарой в рамках форума "Армия 2019" пройдет масштабная выставка техники и оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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