2019-06-13T14:53:10+03:00
Общество

В Самарской области прогнозируют ночные заморозки до -2 градусов

В регионе объявили штормовое предупреждение
Анастасия ФИЛАТОВА
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Заморозки ожидаются в северных районах Самарской областиЗаморозки ожидаются в северных районах Самарской областиФото: Архив "КП"
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В ночь на пятницу, 14 июня, местами по Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0...-2 градуса. В связи с этим в регионе объявили штормовое предупреждение.

- По предварительным прогнозам, заморозки будут на севере области. В частности, они ожидаются в Шенталинском, Клявлинском и Камышлинском районах, - сообщили «Комсомольской правде — Самаре» в Приволжском УГМС.

Отметим, что в целом температура воздуха ночью по Самарской области будет держаться в пределах 3...8 °C. Днем же столбики термометров поднимутся до 17...22 °C. В предстоящие выходные, 15 и 16 июня, погода теплом тоже не порадует. Воздух будет прогреваться только до 18...23 °C. Будет дуть северный ветер. Кроме того, в воскресенье возможны дождь и гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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