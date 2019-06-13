Сборная Куйбышевского НПЗ вернулась с медалями

СЕГОДНЯ 14:59 2019-06-13T14:59:34+03:00

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Бузулукская площадка – одна их девяти по всей стране, где представители «дочек» компании «Роснефть» сразились в 11 видах спорта: мини-футболе, волейболе, баскетболе, легкой атлетике (эстафета и бег на 500 м и 1000 м), настольном теннисе, шахматах, силовом двоеборье (толкание ядра, подъем гири) бильярде и боулинге, перетягивании каната. В Бузулук съехались 275 спортсменов, представляющие семь предприятий: Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, СамараНИПИнефть, Сызранский НПЗ, Нефтегорский ГПЗ, Оренбургнефть и Ангарский завод полимеров. Сборная КНПЗ оказалась в середине турнирной таблицы в командном зачете. «Серебро» спартакиады взяли теннисисты КНПЗ, «бронзу» - команда по мини-футболу, баскетболисты поднялись на вторую ступень пьедестала. Порадовали болельщиков и «силачи»: они взяли в силовом двоеборье «бронзу», но в личном зачете Алексей Шевяков метнул ядро на второе место. «Серебряный» результат и у гиревика Станислава Кривенцова.

– На заводе действуют секции по различным видам спорта, которыми руководят тренеры. Они занимаются с ребятами, работают над их техникой,- говорит ведущий специалист отдела социальных программ и корпоративной культуры, руководитель сборной КНПЗ Сергей Жолобов. – Стараемся, чтобы команды активно принимали участие в различных соревнованиях, например, волейболисты регулярно выступают в городском чемпионате, футболисты недавно выступили в профсоюзной спартакиаде. И результаты становятся лучше!

Юбилейная спартакиада нашла своих героев. Фото: Фото АО "КНПЗ"

ИСТОЧНИК KP.RU