2019-06-13T15:13:52+03:00
Общество

Восточные танцы и мастер-классы для художников: в "Крутых Ключах" отметили праздник двора

Это мероприятие уже стало доброй летней традицией
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Дети с удовольствием участвовали в празднике двораДети с удовольствием участвовали в празднике двора
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В Самаре в районе "Крутые Ключи" отметили праздник двора. Это мероприятие уже стало доброй летней традицией. А для жителей это повод собраться вместе, провести время с соседями, которые стали друзьями. Каждый раз такой праздник проходит при поддержке управляющей компании.

- Двор - это место, где дети гуляют в свободное время, заводят настоящих друзей. Поэтому такой праздник, как День двора, очень важен, он собирает вместе большое количество гостей, - рассказали организаторы мероприятия.

В этот раз гостями праздника стали десятки человек, дети проводили время на свежем воздухе, участвовали в конкурсах и состязаниях. Мастер-классы провела художественная студия "Тюбик", которая также организовала выставку работ воспитанников. А студия восточных танцев "Аиша" порадовала танцевальными номерами. Праздник двора стимулирует жителей поддерживать порядок и чистоту в своем районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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