2019-06-13T15:16:55+03:00
Общество

Лекарства на полу и отсутствие уборки: в Тольятти аптека работала в условиях антисанитарии

Нарушения в ходе проверки выявили сотрудники прокуратуры
Анастасия ФИЛАТОВА
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Владельца и сотрудников аптеки могут привлечь к административной ответственностиВладельца и сотрудников аптеки могут привлечь к административной ответственностиФото: Мария АНАНОВА
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Прокуратура нашла в Центральном районе Тольятти аптеку, которая работала в антисанитарных условиях. Речь идет о торговой точке, расположенной на Автозаводском шоссе, 47А.

- В аптеке не работал гигрометр, там не измеряли температуру и влажность воздуха. Кроме того, лекарства располагались на полу без поддонов, а часть препаратов и вовсе хранились рядом с продуктами работников аптеки. Также все помещение аптеки находилось в антисанитарном состоянии: там не было инвентаря для уборки и графика проведения санитарных дней, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Прокурорская проверка также показала, что владелец аптеки нарушил условия хранения лекарств. В частности, он не соблюдал необходимую для препаратов температуру. Надзорное ведомство направило материалы проверки в региональное управление Роспотребнадзора. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о привлечении виновных к административной ответственности по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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